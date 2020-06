T-Mobile startet Rückkaufaktion für gebrauchte Handys

Solcherart angekaufte Geräte werden von T-Mobile an das Partnerunternehmen Teqcycle Solutions GmbH weitergegeben. In der Nähe von München werden die Geräte aufbereitet und wieder in den Handel gebracht. Irreparable Geräte werden recycelt.

Gebrauchthandys erhalten so ein zweites Leben, während T-Mobile-Kunden neue Geräte erhalten. Das soll Ressourcen schonen und T-Mobile Kunden einen praktischen Weg zur Verwertung ihrer gebrauchten Mobilgeräte bieten.