Tanzender Paketbote wird zum Internet-Hit

Paketzusteller haben ja oft nicht die beste Nachrede. Ein UPS-Mitarbeiter im US-Städtchen Russiaville in Indiana erobert aktuell aber gerade als viraler Internethit die Herzen - und das weltweit. Der Zusteller wurde von der Überwachungskamera bei der Paketablage vor der Haustür gefilmt. Als dieser die Kamera bemerkt, folgt eine sympathische Tanzeinlage, die Mashable als chillige Version von "In my Feelings" von Drake identifiziert haben wollen.