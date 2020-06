Taxi-Konkurrent Uber senkt Preise in Wien

Auch international vermeldete Uber eine Erfolgsmeldung. So konnte das umstrittene Fahrten-Unternehmen 1,2 Milliarden Dollar bei Anlegern auftreiben, wie Uber-Chef Travis Kalanick am Donnerstag im Firmenblog mitteilte. „Diese Finanzierung wird Uber substanzielle Investitionen ermöglichen, insbesondere in der Asien-Pazifik-Region.“ Laut „Fortune“ laufen zudem noch Verhandlungen mit Investoren über weitere Mittelaufnahmen, so dass das Finanzierungsvolumen auf bis zu 1,8 Milliarden Dollar steigen könne.

Uber habe die Investmentbank Goldman Sachs angeheuert, um Geld einzuwerben, hatte das US-Finanzmagazin berichtet. Uber würde bei der Finanzierungsrunde mit 40 Milliarden Dollar bewertet werden. Das US-Unternehmen hatte sich zuletzt im Juni 1,2 Milliarden Dollar bei Investoren geholt. Dabei wurde die Firma mit 17 Milliarden Dollar bewertet, was damals schon als außergewöhnlich viel empfunden wurde.