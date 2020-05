Technische Pannen sorgen für Chaos bei Obamacare

Die " Washington Post" berichtete, dass die Regierung den Startschuss gegeben habe, obwohl die Probleme bekannt gewesen seien. Im Vorfeld erprobten der Zeitung zufolge Beamte, ob die Webseite einem Nutzeransturm gewachsen sei. Bei einer Simulation, an der sich nur einige hundert Menschen beteiligten, stürzte die Seite ab. Als das Portal dann am 1. Oktober um Mitternacht online ging, hängte sich das System kurz darauf auf. Zu diesem Zeitpunkt hätten gerade einmal 2000 Leute versucht, sich für eine Krankenversicherung einzuschreiben, schrieb die "Post".

Die Budgetkrise in den USA maskierte in den ersten Wochen das Durcheinander bei Obamacare. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf den Verwaltungsstillstand und die drohende Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten. Nach der Einigung auf ein Übergangsbudget und der Anhebung der Schuldenobergrenze in der vergangenen Woche prasselte die Kritik dann umso heftiger auf die Regierung ein.

Obama, der im Wahlkampf meisterhaft das Internet zur Mobilisierung seiner Anhänger eingesetzt hat, scheint als Präsident ausgerechnet beim Erstellen einer Webseite überfordert zu sein. "Niemand ist wütender als ich", versuchte er sich am Montag vom Debakel, das seinen Namen trägt, zu distanzieren. Die Probleme bei healthcare.gov seien "inakzeptabel" und dürften "nicht beschönigt" werden.