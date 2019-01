Tesla Model S fliegt in Deutschland von der Elektro-Förderliste

Das Elektroauto Tesla Modell S ist in Deutschland erneut von der Förderliste des Bundes genommen worden. Das bisher geförderte Basismodell könne nicht mehr bestellt werden, begründete das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Mittwoch in Eschborn die Entscheidung. Zunächst hatte die Fachzeitschrift "Kfz-Betrieb" berichtet.