Testlauf für Kauf-Button lässt Twitter-Aktie steigen

Twitter testet seine lange erwartete Shopping-Funktion - an der Börse verkauft sie sich schon einmal gut. Die Aktie des Kurznachrichtendienstes stieg am Montag um drei Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen in seinem Blog angekündigt, versuchsweise Online-Käufe direkt aus der eigenen Nutzeroberfläche heraus zu ermöglichen. Das soziale Netzwerk Facebook experimentiert derzeit mit einer ähnlichen Kauffunktion.

Einige Twitter-User sollen die Shopping-Buttons seit Wochenbeginn ausprobieren können. „Wir sind noch ganz am Anfang, wir werden zuhören, zusehen und lernen“, twitterte Nathan Hubbard, der ehemalige CEO der Firma Ticketmaster, den der Kurznachrichtendienst vor einem Jahr abgeworben hatte, damit er das Projekt E-Commerce anschiebt.