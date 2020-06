"The Interview" spielte online bereits 15 Mio. Dollar ein

Die umstrittene Nordkorea-Satire "The Interview" hat in den ersten Tagen ihrer Online-Veröffentlichung bereits mehr als 15 Mio. Dollar (12 Mio. Euro) eingespielt, berichtet Business Insider unter Berufung auf offizielle Zahlen des Filmstudios Sony. Demnach sahen sich zwei Millionen Nutzer den Film zwischen Mittwoch und Samstag auf Online-Plattformen wie YouTube, Google Play oder iTunes an.

Sony hatte den für den 25. Dezember geplanten Kinostart nach einer Hacker-Attacke und Terrordrohungen zunächst abgesagt. Nach Kritik an der Entscheidung entschied sich das Filmstudio, die Komödie online zu vertreiben. Außerdem nahmen 331 nordamerikanische Kinos den Film ins Programm. Dort spielte er über das lange Wochenende laut " Hollywood Reporter" rund 2,8 Millionen Dollar (etwa 2,3 Millionen Euro) ein.