TikTok-Video verfälscht tausende wissenschaftliche Studien

Auf der Online-Plattform Prolific können Menschen an Umfragen teilnehmen, die zur Durchführung wissenschaftlicher Verhaltensstudien benötigt werden. Für ihre Teilnahme bekommen sie eine monetäre Belohnung. Die TikTok-Nutzerin Sarah Frank hat ihre Zuseher*innen in einem Video auf diese Möglichkeit, Geld zu verdienen, hingewiesen - was unerwartete Folgen hatte.