TikTok war 2020 die am häufigsten heruntergeladene App

Die chinesische Video-App löst den Facebook Messenger an der Spitze der Download-Charts ab.

TikTok war im vergangenen Jahr laut der Marktforscher*innen von App Annie die App mit den weltweit meisten Downloads. Damit schafft es die Video-Plattform als einzige App, die nicht im Besitz von Facebook ist, in die Top 5 der weltweiten Downloads.

Auch sein chinesischer Zwilling Douyin zum Teilen von Videoclips kommt gut an: So rangiert der TikTok-Besitzer ByteDance in China mit dem sozialen Netzwerk ebenfalls auf Platz 1.

Seit 2018 bis jetzt wurden die ersten Plätze stets von den Facebook-Apps WhatsApp, Instagram oder Facebook Messenger besetzt, wie BBC berichtet.

Trump wollte TikTok in USA verbieten

Die Beliebtheit der App nahm sogar trotz Donald Trumps damaligen Versuchs, die App in den USA zu verbieten, zu. Der ehemaligen Trump-Regierung zufolge würde TikTok die nationale Sicherheit gefährden, weil die chinesische Regierung Zugang zu den Nutzer*innendaten erhalte. TikTok hat diese Anschuldigungen wiederholt bestritten.

Trumps Lösung: Der Verkauf des US-Geschäfts von Tiktok an den Softwarekonzern Oracle und den Einzelhandels-Riesen Walmart. Die chinesische Regierung lehnte diesen Deal ab. Der US-Präsident Joe Biden hat Trumps Anweisung schließlich wieder zurückgenommen.