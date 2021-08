Auf TikTok zeigen die olympischen Athleten, was wirklich passiert

Laut Jonathan Hutchinson , Social-Media-Experte von der University of Sydney, würden aufpolierte, zu "hübsche" Inhalte auf TikTok nicht gut funktionieren, zumal Nutzer*innen Spaß und Authentizität bevorzugen. „Das ist die TikTok-Athleten-Generation. Oder die Athleten-TikTok-Generation. Ich bin nicht sicher, was zuerst kommt“, zitiert BBC News den Experten.

Manchmal können die TikToks auch in die Hose gehen, wie jenes von Nick Rickles (31), Baseballfänger des Team Israel, zeigt. Bei seinem Sprung in die Höhe haut er sich an der Decke den Kopf an. Sein Account zählt fast 30.000 Follower.