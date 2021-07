Olympia-Kommentator verrät Passwort im Live-TV

Seit den Olympischen Spielen 2004 in Athen ist Cybersicherheit ein immer wichtigeres Thema sowohl für Gastgeberländer als auch das Internationale Olympische Komitee (IOC). Damals waren die Telekommunikationsnetze in Griechenland vom US-Geheimdienst NSA ausspioniert worden, wie im Jahr 2015 durch die Snowden Leaks bekannt wurde.

Dennoch kam es vor kurzem zu einem Security-Fauxpas, der allerdings wohl nur geringe Auswirkungen auf die Austragung der Spiele haben wird.

Ein Kommentator aus Italien hat das "live on Air" das Passwort eines der Rechner in der Kommentatorenkabine verraten. „Weißt du das Passwort für diesen Computer?“, fragte er live während der Übertragung des Volleyball-Spiels Türkei gegen China. Er bemerkte nicht, dass er dabei nach wie vor live geschalten war. Der Fauxpas landete in einem Twitter-Video (italienisch vorausgesetzt).