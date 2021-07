Olympia-Teilnehmer streiten um Gratis-Handys von Samsung

Recht auf Handy durch Akkreditierung

Dieser Beamte verweigert den 10 Sportler*innen das Handy, weil sie am Mittwoch aufgrund von Doping-Verstößen disqualifiziert wurden. „Aber das ist nicht die Regel. Die Regel besagt, dass solange man als Olympia-Athlet akkreditiert ist, man ein Handy erhalten darf – es ist sein Recht“, so eine anonyme Quelle gegenüber der nigerianischen Zeitung The Punch. Der Fehler liege aber am Ministerium, das sich nicht darum gesorgt hat, alle nötigen Doping-Tests für den Wettbewerb durchzuführen.

Ein Athlet meinte gegenüber The Punch: „Wenn wir unsere Handy nicht bekommen, protestieren wir“.