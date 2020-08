TikTok wehrt sich gegen Drohung von Donald Trump

Um Datenschutzbedenken bei Unternehmen wie TikTok anzugehen, müsse der US-Kongress sicherstellen, dass jede Firma, die Dienste für US-Bürger anbiete, diese Daten nicht ohne behördliche Verfügung an Regierungen weitergebe. "Einen Präsidenten selektiv Plattformen verbieten zu lassen ist nicht die Lösung."

Besonders problematisch erscheint in diesem Fall tatsächlich, dass der US-Präsident auch einen persönlichen Grund hat, um gegen TikTok vorzugehen. Wie berichtet, torpedierten Hunderttausende TikTok-User seine erste große Wahlkampfveranstaltung nach Ausbruch der Pandemie.

Microsoft könnte TikTok kaufen

Unmittelbar vor der Verbotsankündigung von Trump waren am Freitag bereits Medienberichte kursiert, wonach der Präsident die Ausgliederung des US-Geschäfts der App von der chinesischen Muttergesellschaft Bytedance verlangen würde. Stattdessen kündigte Trump dann aber das Verbot an. Derweil sollen Gespräche über einen Verkauf der Plattform an Microsoft nach der Ankündigung Trumps unterbrochen worden sein, wie das „Wall Street Journal“ am Samstag berichtete.

Nach Angaben der Zeitung hätten die Verhandlungen zwischen Microsoft und Tiktok bereits am Montag abgeschlossen werden können. Beide Unternehmen warteten nun auf mehr Klarheit seitens des Weißen Hauses.