TikTokerin 40 Minuten in heißem Tesla eingesperrt

Die TikTokerin Briannna Janel war während eines Softwareupdates 40 Minuten lang in ihrem Tesla eingesperrt. In der prallen Sonne von Kalifornien habe sie sich gefühlt, als würde sie „wie ein Händl braten“. Das sagt sie in einem viralen TikTok-Video, das in kurzer Zeit Millionen von Nutzer*innen sahen.