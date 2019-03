Tim Cook nennt sich jetzt Tim Apple auf Twitter

Donald Trump hat den Apple-CEO bei einem Termin im Weißen Haus Tim Apple genannt. Doch was macht man, wenn einen der Präsident der größten Atommacht der Welt beim falschen Namen nennt? Man könnte ihn vor den versammelten Medienvertretern bloßstellen und korrigieren. Angesichts Trumps Fähigkeit Fehler einzugestehen, ist das aber vermutlich keine gute Idee.

Stattdessen hat Tim Cook das einzig Richtige getan: Er hat sich in Tim Apple unbenannt – zumindest bei Twitter. Angesichts der Twitter-Leidenschaft des US-Präsidenten, ist das in Trumps Wahrnehmung aber vermutlich ohnehin so, als hätte Cook tatsächlich seinen Namen geändert.