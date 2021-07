Tourist findet Bankomat-Attrappe am Wiener Stephansplatz

Datendiebstahl am Bankomat ist laut der Wiener Polizei in Wien wieder massiv gestiegen. Ein Tourist fand vor wenigen Tagen eine Attrappe am Stephansplatz.

Skimming, also die Manipulation von Bankomaten, ist in Wien derzeit wieder im Steigen. Dieses Jahr wurden schon 27 Fälle bei der Polizei angezeigt. Im Vorjahr waren es gesamt nur 33. Dabei ist Skimming eigentlich schon ein „alter Hut“, die ersten Fälle gab es im Jahr 2011. Nun hat aber ein Tourist in Wien in der Wiener Innenstadt bei einem Bankomaten am Stephansplatz vor wenigen Tagen die Manipulation eines Geräts bemerkt – und davon ein YouTube-Video gedreht. Das Video hat mittlerweile mehr als 20.000 Aufrufe. Der Tourist, der sich auf YouTube „ Ben Tedesco“ nennt, hat den Fall mittlerweile auch der Polizei gemeldet.

Klebestoff schlecht angebracht

In dem Video ist deutlich zu sehen, dass derartige Betrugsversuche nicht immer sofort erkannt werden können. Lediglich ein unsauber aufgetragener Klebstoff machte den US-Touristen stutzig. Wie sonst noch zu sehen ist, wurde über dem eigentlichen Kartenschlitz eine Vorrichtung angebracht, die die Daten auf dem Magnetstreifen beim Geldabheben heimlich speichert. Gleichzeitig spioniert eine Kamera die Eingabe des PIN-Codes aus.

Diese Daten werden dann von Kriminellen auf eine Blanko-Karte übertragen, die eine Kopie der Original-Bankomatkarte darstellt und mit der Geld abgehoben werden kann. Bank-Kunden bemerken das oft erst, wenn sie ihren Kontoauszug checken.

Tipps der Polizei