Trojaner auf Merkel-PC war bekanntes Phishing-Programm

Am Wochenende hatte die Zeitung " Bild am Sonntag" gemeldet, dass von einem Rechner in Merkels Bundestagsbüro ein Trojaner per E-Mail verschickt worden sei und dies als Beleg dafür gewertet, dass die Regierungschefin vom aktuellen Cyber-Angriff auf den Bundestag betroffen ist. Bei Bundestagsabgeordneten sei kürzlich eine Mail mit dem Absender " Angela Merkel" eingegangen. Der Link in der Mail sei infiziert. Der Bundestagsverwaltung warnte die Parlamentarier im Intranet vor den Mails.

Im Mai war ein größer angelegter Cyberangriff auf das IT-Netz des deutschen Parlaments bekannt geworden. Dabei ist nach bisher vorliegenden Angaben ein hoch professionelles Programm in das System eingedrungen und hat mehrere angeschlossene Rechner infiziert. Es kam offenbar auch zu Datenabflüssen, die nach Angaben der Verwaltung des Bundestags seit zwei Wochen aber wohl gestoppt sind. Es sei aber unklar, ob die Attacke schon beendet sei.