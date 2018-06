Trump gibt blockierten Twitter-Nutzern wieder Zugang

Nach einem Gerichtsbeschluss, wonach Donald Trump niemanden wegen seiner politischen Ansichten auf Twitter davon abhalten darf, seinem Account zu folgen, hat der US-Präsident einigen blockierten Nutzern wieder Zugang zu seinen Twitter-Nachrichten gewährt. Wie das Knight First Amendment Institute am Dienstag mitteilte, seien die sieben vom Institut vor Gericht vertretenen Nutzer entsperrt worden. Andere könnten aber immer noch nicht auf Trumps Tweets zugreifen, erklärte das Institut der Columbia Universität in New York.