Trump missbraucht erneut Game of Thrones für Tweet

Erst im November hatte sich US-Präsident Donald Trump mit einer per Twitter verbreiteten Fotomontage als Charakter aus Game of Thrones (GoT) stilisiert. Nun ist es wieder soweit. Vor der Veröffentlichung des Berichts von Sonderermittler Robert Mueller über Trumps angebliche Beziehungen zu Russland twitterte der Präsident eine Bildbotschaft inklusive Text im GoT-Stil. "Keine geheimen Absprachen. Keine Sabotage. Für die Hasser und die radikal linken Demokraten: Game Over", heißt es darin.