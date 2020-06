Turbulenzen auf dem Weg zum vernetzten Flug

Parallel zu Panasonic Avionics bietet auch das JointVenture OnAir, an dem Airbus beteiligt ist, eine Internetlösung in Flugzeugen an – sowohl für Airbus als auch für Boeing.

Flughöhe von 3000 Metern

Neben reinem Datenverkehr überlegen immer mehr Fluggesellschaften auch Mobilfunk in ihren Maschinen anzubieten. Möglich ist das dann, wenn an Bord des Flugzeugs eine Basisstation installiert wird, die über eine Außenantenne Gespräche an einen Satelliten weiterleitet. So wird die Elektronik der Maschine nicht gestört, wenngleich bei Starts und Landungen auch die Handynutzung auch künftig untersagt sein wird. Denn erst ab einer Flughöhe von 3000 Metern ist sichergestellt, dass es keine Differenzen mit Mobilfunknetzen am Boden bzw. mit der Bordelektronik gibt.

Die Handynutzung an Bord ist – anders als die reine Datennutzung – seitens der EU seit 2008 erlaubt. Allerdings lehnen viele Passagiere das Telefonieren über den Wolken weiterhin ab. Eine Umfrage des deutschen Branchenverbandes BITKOM zeigte unlängst, dass 55 Prozent der Bürger gegen die Handynutzung im Flugzeug sind. Nur 19 Prozent sprachen sich für uneingeschränkten Mobilfunk in den Maschinen aus, 15 Prozent würden es bevorzugen, wenn die Handynutzung nur in abgetrennten Bereichen erlaubt ist.

Keine Handynutzung bei Lufthansa

Die Lufthansa will diesen Kundenwünschen Rechnung tragen. „Das Telefonieren an Bord, auch über Voice-over- IP, ist weiterhin nicht gestattet - aus Rücksichtnahme anderen Fluggästen gegenüber, die in unseren Umfragen mit deutlicher Mehrheit geäußert haben, sie fühlten sich durch telefonierende Mitreisende gestört“, sagt Michael Lamberty, Pressesprecher der Lufthansa, auf Nachfrage der FUTUREZONE.

Telefonieren kann man derzeit unter anderem auf ausgewählten Flügen bei Air Asia, Emirates, Egypt Air, Malaysian Airlines, Oman Air, TAP Portugal und Saudi Arabian Airlines.