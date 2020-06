Twitter.com integriert Emojis

Wie Twitter am Mittwoch per Tweet bekannt gegeben hat, werden die Emoji-Smilies ab sofort auch in dem Web-Client auf der Twitter-Webseite angezeigt. Bislang konnte man die Icons lediglich in den Twitter Apps unter Android, iOS und OS X sehen. Auf der Twitter-Webseite war stattdessen lediglich ein Quadrat abgebildet.

Noch nicht angezeigt werden die Symbole bei in anderen Webseiten eingebundenen Tweets, so muss man sich derzeit noch zu Twitter.com durchklicken, um die kleinen Bilder zu sehen. Auch in Tweetdeck unter Windows sind die Emojis derzeit noch nicht zu sehen.