Twitter sperrt User, die ihren Namen auf Elon Musk ändern

Betrug mit falschem Namen

Die Betrugsmasche geht so: Elon Musk setzt einen Tweet ab und erntet dafür - wie üblich - zahlreiche Replies. Unter den Antworten zum ursprünglichen Tweet mischen sich einige Twitter-User, die dasselbe Profilbild verwenden wie der Telsa-CEO und deren Display-Name ebenso Elon Musk lautet. Der Name des Accounts unterscheidet sich allerdings vom echten Elon-Musk-Account.

In der Regel gaukeln die falschen Elon Musks vor, im Rahmen eines Tesla-Programms Kryptowährungs-Token besonders günstig zu verkaufen. Um an die Tokens zu kommen, die angeblich im Wert rasant steigen werden, ist es aber notwendig, vorher etwas Geld, meist in Form der Kryptowährung Ethereum, an eine bestimmte Wallet-Adresse zu senden. Nachdem der Ether überwiesen wurde, erhalten die User aber nichts und glauben, vom Tesla-Chef persönlich geprellt worden zu sein.