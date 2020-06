Twitter verbietet Porno-Videos auf Vine

Man habe keine Probleme mit Sex-Inhalten im Internet, Vine wolle nur nicht die Quelle dafür sein, schreiben die Vine-Verantwortlichen weiter. 99 Prozent der User seien von den neuen Regeln aber ohnehin nicht betroffen. Auf einer Twitter-Unterseite wird genau erläutert, was nicht erlaubt is: Das Darstellen von Sex-Akten, Sexspielzeug, Nacktheit, die mit sexuellen Handlungen in Verbindung stehen, erregte Genitalien unter Kleidung und pornografische Animationen bzw. Comics.



Weiterhin erlaubt ist das Darstellen von Nacktheit, wenn es sich um Kunst, eine Dokumentation oder etwa das Säugen eines Kindes handelt. Auch sexuell konnotiertes Tanzen in Kleidung darf weiterhin gezeigt werden. Beanstandete Inhalte können von Usern gemeldet werden, betroffene Accounts können in weitere Folge dauerhaft gesperrt werden.