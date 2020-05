Twitter will Teil anderer Apps werden

Das Online-Netzwerk Twitter will ein fester Bestandteil anderer Apps werden. Der Kurznachrichten-Dienst veröffentlichte am Mittwochabend einen Baukasten für App-Entwickler, mit dem sie Twitter-Funktionen in ihre Anwendungen einbinden können. Die Programmierer können unter anderem verfolgen, wie viele Menschen ihre Apps auf welche Weise benutzen. Sie können auch die Möglichkeit einbauen, dass Nutzer sich mit ihrem Twitter-Profil anmelden und direkt aus der App Nachrichten absetzen.