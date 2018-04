Uber könnte heute wieder nach Wien zurückkehren

Der Fahrtdienst Uber könnte am Freitag wieder seinen Dienst in Wien aufnehmen. Das geht aus einer Nachricht hervor, die Uber-Fahrern in Wien derzeit angezeigt wird. Ein entsprechender Screenshot der Nachricht liegt unter anderem dem KURIER vor. Darin ist die Rede davon, dass „Uber in Wien auch unter Berücksichtigung der neuen Anforderungen wieder an den Start gehen kann“. Der Neustart soll am 27. April um 19 Uhr erfolgen – „ab diesem Zeitpunkt wird es wieder möglich sein online zu gehen“.