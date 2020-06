UltraViolet: Dürftiges Streaming-Portal der Filmindustrie

Die Umsätze aus dem Verkauf physischer Datenträger gehen dramatisch zurück. In den kommenden vier Jahren soll der Verkauf von DVDs und Blu-ray-Discs um 38 Prozent einbrechen. Man ist sich einig, dass dem OnDemand-Streaming die Zukunft gehört. Für die konservative Filmindustrie ist es also höchste Zeit, alternative Vertriebsmöglichkeiten zu entwickeln.

Entwickelt wurde UltraViolet von der DECE, der "Digital Entertainment Content Ecosystem", einer branchenübergreifenden Allianz aus rund 85 Unternehmen. Dazu zählen die großen Film-Studios wie Fox Entertainment, NBC Universal, Paramount Pictures oder Warner Bros genauso wie namhafte Gerätehersteller und IT-Unternehmen wie Sony, Samsung, LG, Toshiba Huawei, HP, Microsoft, Intel oder IBM. Auffallend ist das Fehlen von Apple und des Unterhaltungsgiganten Disney. Ein Grund dafür könnte sein, dass die beiden Unternehmen jeweils ihr eigenes Süppchen kochen wollen.

In der DACH-Region ist das UltraViolet-System Ende November des Vorjahres an den Start gegangen und befindet sich aktuell noch im Beta-Status. In den ersten vier Monaten wurden nach eigenen Angaben bereits über 80.000 Nutzerkonten eingerichtet, denen derzeit über 50 Filme und TV-Serien zur Verfügung stehen. Weltweit verfügt UltraViolet über 17 Millionen Nutzer.