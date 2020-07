Urheberrecht: Google löscht Millionen URLs

In der Debatte um das Urheberrecht steht Google immer wieder am Pranger. Nun will der Konzern öffentlich dokumentieren, in welchem Umfang er den Rechte-Inhaber bei der Verfolgung von Copyright-Verstößen unterstützt. Alleine 2011 sollen in 5.4 Millionen Fällen Inhalte wegen Copyright-Verstößen gelöscht worden sein.