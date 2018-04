US-Amerikanerin bringt dank YouTube Baby allein auf die Welt

Tia Freeman, eine 22-jährige US-Amerikanerin, brachte in der Türkei allein in ihrem Hotelzimmer ein Baby zur Welt. Die dafür notwendigen Schritte lernte sie auf der Videoplattform YouTube während sie sich in den Wehen befand. Die Geburt geschah bereits am 7. März und sorgte in der Türkei für Schlagzeilen. Nun erzählte Freeman die ungewöhnliche Geschichte jedoch auf Twitter nach.