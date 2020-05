US-Behörden verzichten in Etatkrise auf Updates

Wer in diesen Tagen die Internetseite des Weißen Hauses aufruft, sieht erst einmal Schwarz. "Die Informationen auf dieser Website könnten veraltet sein", werden Besucher gewarnt. "Möglicherweise sind wir nicht in der Lage, auf Ihre Anfrage zu antworten." In der US-Haushaltskrise sind viele Einrichtungen der Verwaltung lahmgelegt und selbst das Weiße Haus läuft im Notbetrieb. Deshalb werden auch einige Webseiten und Twitter-Konten nur noch sparsam oder überhaupt nicht mehr gefüttert.

Die Bundespolizei FBI stellt seit Dienstag nur Informationen ins Netz, die in "direktem Bezug zum Schutz von Leben und Eigentum" stehen. Auch das Pentagon warnt während des sogenannten government shutdown mit einem roten Balken, dass Inhalte auf seiner Homepage veraltet sein können.