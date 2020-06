US-Filmbranche will Google Glass aus Kinos verbannen

Der Filmproduktionsverband Motion Picture Association of America und die Kino-Organisation National Association of Theatre Owners empfahlen Inhabern von Filmtheatern am Mittwoch eine Vorschrift, wonach Datenbrillen und andere Wearables im Kinosaal ausgeschaltet und weggepackt werden müssen.

Kunden, die dieser Aufforderung nicht nachkämen, könnten des Saals verwiesen werden. Bei dem Vorschlag der beiden einflussreichen Organisationen handelt es sich um eine Neufassung von unverbindlichen Branchenrichtlinien, über deren Anwendung jeder Kinobesitzer eigenständig entscheiden kann.