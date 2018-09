US-Golfplatz verpflegt Spieler mit Drohnen

Die Firmen "Flytrex" und "EASE drones" haben eine Kooperation mit dem Golfplatz "King's Walk" im US-Bundesstaat North Dakota abgeschlossen. Dort können Spieler sich jetzt mitten in ihrer Runde Essen und Getränke per Drohne liefern lassen, wie engadget berichtet. Für eine zusätzliche Gebühr von drei US-Dollar (rund 2,6 Euro) pro Bestellung fliegen die Drohnen die Verpflegung direkt zu den Spielern.

Die Bestellung wird per Smartphone-App aufgegeben, der Spieler muss zudem einen der vorgesehenen Landeplätze in seiner Nähe auswählen. Das ist derzeit einmalig unter den US-Golfplätzen. Laut den Betreibern ist die Lieferung per Drohne schneller als das Aussenden eines Mitarbeiters mit einem Golfcart.