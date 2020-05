US-Kette führt Pizza-Bestellung per Tweet ein

Der Bestell-Prozess könne damit auf fünf Sekunden reduziert werden, sagte Domino's-Chef Patrick Doyle der Zeitung „USA Today“ von Mittwoch. Mehrere Anbieter wie die Kreditkartenfirma American Express experimentierte bereits mit Einkäufen über Twitter. So konnten Fans der NFL-Mannschaft Miami Dolphins per Tweet Bier an ihren Platz bestellen. Starbucks startete zudem 2013 die "Tweet-a-coffee"-Kampagne, bei der ein Gutschein für einen Kaffee für einen Twitter-Freund per Tweet gekauft werden konnte. Domino's ist aber der erste Anbieter, der den Kurznachrichtendienst auf diese Weise standardmäßig in den Betriebsablauf integriert. Twitter sei aber nicht die letzte Plattform, mit der man derartige Experimente plane.