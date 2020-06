US-Militär entwickelt jahrelang haltbare Fertig-Pizza

Das Problem: Feuchtigkeit aus Tomatensoße, Käse und anderen Belegen geriet in den Teig und sorgte dafür, dass dieser weich wurde. In weiterer Folge bildeten sich durch die Feuchtigkeit Schimmel und gesundheitsgefährdende Bakterien. Abhilfe schaffen sogenannte Feuchthaltemittel. Das sind Zusatzstoffe wie Zucker, Salz und Sirup. Diese binden das Wasser und verhindern, dass es von anderen Zutaten in den Belag gelangt. Zusätzlich dazu haben die Forscher den Säuregehalt von Soße, Käse und Teig verändert, sodass das Wachstum von Bakterien erschwert wird. Zudem habe man Metallpulver in die Verpackung der Pizzen hinzugefügt, um zu verhindern, dass Luft hineingelangt.