US-Mobilfunker wegen Nacktbilder auf Smartphone verklagt

Derartige Fälle scheinen in den USA keine Seltenheit zu sein. Im Vorjahr kam es zu ähnlichen Vorwürfen einer Mutter, deren 13-jähriger Sohn Pornos auf seinem neuen Handy vorgefunden haben soll. Ebenfalls 2012 sollen Mitarbeiter der Unterhaltungselektronik-Kette Best Buy den Facebook-Status eines Kunden auf "schwul" verändert haben, nachdem er sein Smartphone zur Reparatur abgegeben hatte. Ein weiterer Best Buy-Mitarbeiter kopierte bei einer Datensicherung private Fotos einer Kundin und bot ihr an, diese bei sich zu Hause abzuholen.