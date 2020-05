US-Onlinehändler Overstock.com akzeptiert Bitcoins

Bereits Ende Oktober wurden die Pläne durch einen Bericht in der New York Times öffentlich, allerdings hieß es damals, dass diese auf Eis gelegt wurden. Daran sei vor allem Schuld gewesen, dass die rechtliche Situation von Bitcoins nach wie vor nicht absolut geklärt sei. Mittlerweile dürfte es sich das Unternehmen aber anders überlegt haben. „ Bitcoins sind gutes Geld“, meint Byrne gegenüber newsBTC. Wie mit den Bitcoins umgegangen werde, ist noch unklar. Man müsse noch einen Markt finden, auf dem man die Bitcoion mit angemessenen Risiko verwalten könne. Wenn sich so etwas nicht finden lässt, werden die Bitcoins wohl direkt in Dollar umgetauscht.