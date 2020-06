US-Uni: Mehr Kreativität durch Surfen auf Facebook

An einer Universität im US-Bundesstaat Pennsylvania gehört es zur Grundanforderung eines Seminars, Zeit im Internet zu verschwenden. Die Studenten sollten sich laut ihrem Dozenten Kenneth Goldsmith in der wöchentlichen, dreistündigen Sitzung gezielt mit Facebook, YouTube und anderen Websites ablenken.

Am Ende des Kurses sollten sie durch all die erzwungene Ablenkung in der Lage sein, gute literarische Texte produzieren, heißt es in der Kursbeschreibung. Die Studenten müssten "drei Stunden lang den Bildschirm anstarren" und dabei vor allem in Chaträumen und sozialen Netzwerken miteinander in Verbindung treten.