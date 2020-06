USA: Bitcoins für Wahlkampfspenden zugelassen

Die US-Wahlbehörde FEC (Federal Election Committee) hat die Kryptowährung Bitcoin für Wahlkampfspenden zugelassen. Die Entscheidung dafür fiel einstimmig. Das bedeutet, dass ab sofort jedes PAC (Political Action Committee) Spenden in Bitcoins entgegen nehmen darf. Die Freigabe ist allerdings auch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die gesammelten Bitcoins dürfen aber nicht zur Zahlung selbst eingesetzt werden. Spenden in Bitcoins dürfen zwar entgegengenommen werden, diese müssen aber in US-Dollar getauscht werden. Zudem ist die Höhe der Spenden begrenzt.