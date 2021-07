Verfassungsgericht urteilt zu Sampling im Hip-Hop

Vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Urheberschutz in Hip-Hop und Rap warnt der Bundesverband Musikindustrie vor einer Aufweichung branchenüblicher Standards. „Sollte durch die Entscheidung der Eindruck entstehen “Kunstfreiheit sticht immer", könnte das Folgen haben, die über den konkreten Streit weit hinausreichen“, sagte Geschäftsführer Florian Drücke der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. „Das wäre Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, im Internet soll alles erlaubt sein.“

Beat von zwei Sekunden

Die Karlsruher Richter entscheiden am Dienstag in einem jahrelangen Streit zwischen den Elektropop-Pionieren Kraftwerk und dem Produzenten und Komponisten Moses Pelham. Dieser hatte 1997 ohne zu fragen eine zweisekündige Rhythmussequenz aus dem Kraftwerk-Titel „ Metall auf Metall“ von 1977 kopiert. Den Beat legte er in Endlosschleife („Loop“) unter das mit Sängerin Sabrina Setlur aufgenommene Lied „Nur mir“. So etwas nennt man Sampling.

Kraftwerk-Gründungsmitglied Ralf Hütter wirft Pelham „Diebstahl geistigen Eigentums“ vor. Unter Kollegen hätte es sich gehört, vorher anzurufen, hatte er im November in der Verhandlung in Karlsruhe gesagt. Vor dem Bundesgerichtshof erreichte er 2012 in letzter Instanz, dass der Setlur-Song nicht mehr vertrieben werden darf.