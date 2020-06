Vergewaltigungsopfer aus Indien verklagt Uber in den USA

Uber stelle sein Profitstreben über die Sicherheit der Passagiere, heißt es laut der indischen Nachrichtenagentur IANS in der Anzeige. Die Inderin fordere auch eine Entschädigung von Uber, berichtete IANS am Freitag weiter.

Uber ging in einem ersten Statement nicht direkt auf die Klage ein. „Unser tiefes Mitgefühl gilt dem Opfer dieses entsetzlichen Verbrechens. Wir kooperieren in vollem Umfang mit den Behörden, um sicherzustellen, dass der Täter seine Strafe erhält“, hieß es. Gegen den mutmaßlichen Täter läuft ein Verfahren in Indien. Er soll die 27-Jährige im November in seinem Taxi vergewaltigt haben.