Verhafteter Google-Manager wieder frei

Der Marketing-Direktor des Internet-Konzerns Google für Nahost und Nordafrika, Wael Ghonim, ist nach anderthalb Wochen in Polizeihaft wieder frei. Dies berichteten arabische Medien am Montag unter Berufung auf die Familie Ghonims in Kairo.

Der Internet-Manager war am 28. Januar auf dem Tahrir-Platz in Kairo festgenommen worden. Ghonim hatte sich der Protestbewegung gegen den ägyptischen Präsidenten Husni Mubarak angeschlossen. Binnen kürzester Zeit wurde er zur Symbolfigur der von Jugendlichen gestarteten Bewegung. Regierungsmedien beschimpften ihn als "Verräter an der Nation".

(dpa)