Verlorene Kamera überstand ein Jahr unter Wasser

Die beiden Urlauber - deren Namen mit Nick Ford (25) und Maja Tokic angegeben wurden - verloren die Kamera den Angaben zufolge vor einem Jahr bei einem Schnorchelausflug an den Whitsunday-Inseln am Barrier Reef. Sie sei in einem wasserdichten Sackerl gewesen und hing vermutlich monatelang in einer Mangrove, ehe ein Fischer sie gefunden und bei der Tauchschule abgegeben habe.

" Nick hat mich heute Morgen angerufen und war völlig baff", berichtete Nathan Fleming, der Manager der Tauchschule. "Er konnte es kaum glauben." Fleming hatte ein Foto von der Kamera auf seiner Webseite veröffentlicht. Ein Freund von Ford sah das Foto, erkannte Ford darauf und benachrichtigte ihn, wie Ford dem Sender ABC berichtete. "Die zehn Dollar für das wasserdichte Sackerl waren die beste Investition meines Lebens", wurde er zitiert.