Versandhändler Zalando soll Mitarbeiter überwachen

Laut einem Bericht in der aktuellen Ausgabe des Spiegel wird neue Kritik an den Methoden des Online-Versandhändlers Zalando laut. Dieser überwache seine Mitarbeiter in einem Verteilerzentrum im deutschen Erfurt. Fällt ein Mitarbeiter als "zu langsam" auf, wird dieser einer dauerhaften Überwachung unterzogen, bei der seine Arbeitsleistung genau protokolliert wird. Von dieser Leistung wird abhängig gemacht, ob der Arbeitsvertrag verlängert wird. Zudem sei es den Mitarbeitern weiterhin verboten, sich während der Arbeitszeit hinzusetzen.