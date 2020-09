Verschwörungstheorien zu Kalifornien-Bränden nehmen zu

Das FBI und die Polizeibehörden in Kalifornien kämpfen nicht nur gegen die desaströsen Waldbrände an der Westküste an, sondern auch gegen Verschwörungstheorien. Im Social Web werden Gerüchte immer lauter, dass Antifa-Mitglieder, also Antifaschisten, für die Brände verantwortlich seien.

Eine der populärsten Verschwörungstheorien besagt, dass diese sogar verhaftet wurden. Laut dem FBI und der Polizeibehörde in Oregon sei diese jedoch nicht wahr.

Trockenheit und Hitzewellen

Eines dieser Postings wurde vom republikanischen US-Senatskandidaten in Oregon, Paul J. Romero, veröffentlicht.