Brand in Kalifornien gefährdet Schallplatten-Produktion weltweit

Am gestrigen Freitag ist die Produktionsstätte des Unternehmens Apollo Masters im kalifornischen Banning komplett abgebrannt. Die Fabrik ist eine von nur zwei auf der ganzen Welt, in der spezielle Lacke produziert werden, die für die Herstellung von Vinyl-Master-Schallplatten (das Ausgangsmedium für die Pressung von Schallplatten, die in den Verkauf gelangen) notwendig sind. Der Wegfall der Apollo-Masters-Fabrik gefährdet nun die ganze Branche.

Ungewisse Zukunft

Das Gebäude mit 1400 Quadratmeter Nutzfläche begann am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache zu brennen. Laut einem Bericht des Lokalmediums Desert Sun gab es mehrere Explosionen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. 82 Feuerwehrleute waren am Einsatz beteiligt. Das Unternehmen teilte laut Loudwire in einer Stellungnahme mit: "Die besten Neuigkeiten sind, dass all unsere Angestellten in Sicherheit sind. Wir sind uns zum jetzigen Zeitpunkt unserer Zukunft ungewiss und evaluieren nun unsere Optionen."