Wien wird Hauptstadt des Vinyl-Geschäfts

2019 könnten weltweit das erste Mal seit 30 Jahren wieder mehr Vinyl-Schallplatten als CDs verkauft worden sein. Detaillierte Zahlen stehen zwar noch aus. Schallplattenverkäufe sind aber auch im vergangenen Jahr wieder stark gewachsen. Am US-Markt betrug das Plus fast 15 Prozent. Insgesamt wurden in den USA fast 19 Millionen Schallplatten verkauft. In Österreich pendelte sich der Marktanteil der Schallplatte in den vergangenen Jahren bei knapp 8 Prozent ein. " Vinyl ist kein kurzfristiger Trend, der Markt wächst seit 13 Jahren kontinuierlich", sagt Günter Loibl. Ende vergangenen Jahres rief der Tullner Unternehmer die Vinyl Alliance ins Leben. Die Brancheninitiative will das Vinylgeschäft nachhaltig ausbauen und auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

Mit dabei sind nicht nur große Labels wie Sony und Universal, sondern auch Plattenspielerhersteller, Presswerke und Mastering-Studios. "Wir wollten die gesamte Wertschöpfungskette abbilden", erzählt Loibl von einem Treffen in New York, das vergangene Woche stattfand und bei dem der Zusammenschluss besiegelt wurde. "Es ist uns gelungen, einen Verband auf die Beine zu stellen, bei dem viele der maßgeblichen Player dabei sind."

HD Vinyl

Dass sich Branchengrößen auf Initiative einer kleinen österreichischen Firma an einen Tisch setzen und gemeinsam an einem Strang ziehen, hat auch einen weiteren Grund. Der heißt HD Vinyl. Das von Loibls Firma Rebeat 2016 gemeinsam mit dem Forschungszentrum Joanneum entwickelte High-Definition-Vinyl-Verfahren erhöht durch den Einsatz von Lasertechnik anstatt mechanischer Schneidstichel in der Herstellung Frequenzumfang, Tonqualität und Spielzeit von Schallplatten und senkt die Produktionskosten.

Erste HD-Vinyl-Schallplatten sollten eigentlich schon im vergangenen Jahr auf den Markt kommen, Probleme bei der Fertigung sorgten allerdings für Verzögerungen. "Im Juni oder Juli sollte es jetzt so weit sein, dass wir eine erste größere Testpressung machen können", sagt Loibl. Im Herbst sollen dann die ersten mit dem neuen Verfahren gepressten Scheiben in den Handel kommen. Sie könnten dem boomenden Geschäft mit der Schallplatte einen weiteren Schub verleihen. "Die Plattenfirmen können ihren Katalog noch einmal verkaufen. Die Beatles auf HD Vinyl werden die Leute auch dann kaufen, wenn sie die Musik in anderen Formaten schon zu Hause haben", meint Loibl.