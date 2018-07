Video: iPhone filmt Sturz aus 130 Meter Höhe und überlebt

Cansel Yildirim hatte ziemlich großes Glück. Sie nahm ihr iPhone 7 für Amateuraufnahmen mit in den Freizeitpark Magical Midway Thrill Park in Orlando, Florida, auf das größte Kettenkarussell der Welt. Nachdem die Frau sich selbst ganz in Ruhe ganze 30 Sekunden lang filmte, ist es dann passiert: Ihr Smartphone glitt ihr aus den Händen und fiel aus über 130 Metern auf den Boden.