Video: Pilot streitet nach dem Start mit Fluglotsen

"Alle hier fliegen die übliche Abflugroute", erwiderte der Fluglotse, "Es gibt hier in New York einfach nicht allzu viele Möglichkeiten."

"Es ist nicht mein erster Tag in New York", legte der Pilot noch eines drauf und beendete die Konversation: "Es ist auch nicht mein erster Tag in einem Flugzeug. Ich tat, was ich tun musste. Schönen Tag noch."