Video: Räuber stehlen MacBooks und iPhones aus Apple Store

Mehrere Männer haben am Samstag einen Apple Store im kalifornischen Fresno ausgeraubt. Insgesamt wurden 26 Gegenstände, darunter MacBooks und verschiedene iPhone-Modelle, im Gesamtwert von 27.000 US-Dollar gestohlen. Der Raub dauerte nur wenige Sekunden, wie ein Überwachungsvideo zeigt. Die Männer stürmten in den Apple Store und rissen die gesicherten Geräte von den Tischen. Die anwesenden Kunden und Mitarbeiter waren offenbar in Schockstarre und griffen nicht ein. Lediglich ein Kunde versuchte den Räubern den Weg zu verstellen, wurde aber von ihnen zur Seite gestoßen.