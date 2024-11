Mitmachen und Casserole von Thermomix gewinnen

Perfekt gebackene, knusprige Brote, traditionelle Braten, herzhafte Aufläufe oder schmackhafte Eintöpfe – die Varoma Casserole macht’s möglich. Die neue Back- und Servierform aus hochwertiger Keramik ergänzt den Varoma-Dampfgaraufsatz und ist mit oder ohne Thermomix-TM6 (hier gehts zu futurezone-Test) eine Bereicherung in jeder Küche. All jene, die (noch) keinen Thermomix TM6 besitzen, können sich in der Küche kulinarisch austoben, herzhaft backen, Lebensmittel aufbewahren oder stilvoll servieren.



Wer die multifunktionale Küchenmaschine bereits besitzt, kann zusätzlich den Varoma Dampfgaraufsatz in der neuen Varoma Casserole aus dem Hause Thermomix aufbewahren, um damit Essen länger warmzuhalten. Die ansprechende Farb- und Formgebung der anthrazitfarbenen Casserole sind vom Varoma Dampfgaraufsatz selbst inspiriert.