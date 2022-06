Spektakuläres Video zeigt “tornadoähnliche Superzelle” aus dem All

In den USA gab es von Montag auf Dienstag bei Chicago heftige Stürme. Aus dem All gibt es ein faszinierendes Video davon.

In Chicago hat sich am Montag eine tornadoähnliche Superzelle gebildet. Von der Entstehung der Superzelle gibt es ein spektakuläres Video aus dem All, welches vom US Channel StormWatch auf Twitter gepostet wurde und sich rasant verbreitet hat.

Nur kleinere Schäden

Der Sturm hat kleinere Schäden angerichtet, aber zu einem Tornado wurde er offiziell nicht hochgestuft.

„Die meisten Schäden wurden an Bäumen verursacht, aber überall, wo es große Bäume gibt, könnte das bedeuten, dass diese Häuser beschädigen oder auf Autos in der Stadt oder in Vororten fliegen“, so der Meteorologe Ricky Castro vom National Weather Service in den USA gegenüber Newsweek.